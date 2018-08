FOTOD | Vaata pilte raketi maandumisalast, raketi otsingualal on tulekahju kustutatud

* Kas otsinguala võib külastada?

Laekunud vihjete põhjal on kaitsevägi kitsendanud otsimispiirkonda, hetkel on õhuvägi keskendunud võimalikule raketi maandumispaigale Endla looduskaitsealal. Seal on kehtestatud kaitseväe julgeolekuala, uudishimulikke alale ei lubata. Samuti on ala kohal keelatud droonide lennutamine.

* Kas meediaväljaannetel on võimalik otsinguala filmida ja pildistada?

Ei, otsingualale ei lubata kõrvalisi isikuid, kuna see oleks ohtlik ning see segaks ka otsingutegevuse läbiviimist.

Täismahus info senisest sündmuste käigust leiad Kaitseväe kodulehelt.