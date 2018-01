FOTOD | Vaata möödunud aasta Eesti kõige ägedamaid pressifotosid!

Eesti Pressifotograafide Liidu (EPFL) ja Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) žürii valis ligi 700 foto seast 2017. aasta Aasta Pressifoto ning parima uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto. 12 nominendi hulgast neljandik on Delfi ja Eesti Päevalehe toimetusest.

Žürii esimees oli Eesti Ajalehtede Liidu liikmeslehtede esindajana Ekspressi peatoimetaja Erik Moora. Eestist oli fotosid hindamas fotograaf Egert Kamenik ning Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne Mäe. Välismaised žüriiliikmed on seekord Läti fotoajakirjanik Rūta Kalmuka ning Kanada dokumentaalfotograaf ja filmitegija Pascal Dumont.

Kokku laekus konkursile 667 tööd, nendest fototöid oli esitatud 624, pildifaile koos fotoseeriatega oli 699. Fotod kandideerisid neljas erinevas kategoorias. Osalejaid oli tänavu 51.

Kategooriate lõikes võitnud tööde hulgast valis žürii omakorda parima töö, mis pälvis tiitli "Aasta Pressifoto 2017".

Žürii avalikustas täna nominendid. Võitjad tehakse teatavaks Pressifoto näituse avamisel ja auhinnad antakse üle EALLi korraldataval pressipeol märtsi alguses.

Iga kategooria võitja saab diplomi ja 640 euro suuruse preemia. "Aasta Pressifoto 2017" autor pälvib lisaks veel 640 euro (neto) suuruse preemia.

UUDIS:

Tõrvikurongkäik Priit Simson

Priit Simson/Delfi

Tõrvikurongkäik

Eesti rahvuskonservatiivide Vabariigi sünnipäeva auks korraldatud tõrvikurongkäik kogub üha rohkem rahvast.

Nuga kui asitõend Liis Treimann/ Postimees

Liis Treimann/Postimees

Nuga kui asitõend

Oktoobrikuu viimasel päev ehmastas tallinlasi kesklinnas noaga ringi liikunud mees. Intsident lõppes politsei sekkumisel mehe maha laskmisega.

Metsa- ja linnaasukate traagiline kohtumine. Erik Prozes/ Postimees



Erik Prozes/ Postimees

Metsa- ja linnaasukate traagiline kohtumine.

16. veebruari õhtupoolikul juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Lasnamäel Laagna teel, kus sõiduauto põrkas kokku põdraga. Juht sai kergemaid vigastusi, linna eksinud loom hukati.

Valglinnastumisega kaasneb sageli, et metsloomad satuvad linnakeskkonda. Samuti on probleemiks, et Eesti politsei ei tohi teha vigastatud loomadele halastuslasku vaid peavad selleks välja kutsuma sertifikaadiga jahimehe.

OLEMUS:

Edgar Savisaar koos oma 27000 eurot maksnud bioonilise jalaga. Rauno Volmar

Rauno Volmar/Delfi ja Eesti Päevaleht LP

Edgar Savisaar koos oma 27000 eurot maksnud bioonilise jalaga.

Edgar Savisaarele annetuste eest ostetud 27000 eurot maksnud biooniline jalg laeb Hundislmal elutoa nurgas. Sellega kõndimine nõuab harjutamist, aga pole selleks praegu motiivi, teised asjad on tähtsamad, ütles endine Tallinna linnapea intervjuus.

Jaaniussid järvel Eero Vabamägi / Postimees

Eero Vabamägi/ Postimees

Jaaniussid järvel

Valgusparved Rummu karjääri läbipaistval järveveel.

Jalutuskäik õhupallis Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Jalutuskäik õhupallis

Kolm kuud Tšehhis Brno tehases valmistatud sinimustvalge õhupall kirjaga Eesti 100 on jõudnud oma kodubaasi, Nurmsis asuvasse lennundusklubisse Keelutsoon. Õhtul, kui see esimest korda õhuga täideti, kontrollis klubi juhataja Jaano Rässa palli ka seestpoolt üle ning liigutas kanga asendit, kus vaja.

SPORT:

Isa ja tütre kvaliteetaeg. Madis Veltman

Madis Veltman/ Delfi

Seeria pealkiri: Isa ja tütre kvaliteetaeg.

Hollandlanna Sanne In ‘t Hof valmistub 1000m stardiks Kiiruisutamise Juunioride Maailmameistrivõistlustel Oulunkyla Sports Parkis, Soomes. Joosep Martinson

Joosep Martinson

Hollandlanna Sanne In ‘t Hof valmistub 1000m stardiks Kiiruisutamise Juunioride Maailmameistrivõistlustel Oulunkyla Sports Parkis, Soomes.

Pildiseeria: Euroopa Mitmevõistluse Meistrivõistluste Superliiga 2017. Foto: Stanislav Moshkov/Õhtuleht

Stanislav Moshkov/ Õhtuleht

Pildiseeria: Euroopa Mitmevõistluse Meistrivõistluste Superliiga 2017.

Janek Õiglane, Mari Klaup, Markus Leemet.

PORTREE:

Kolmekordne looduse ime. Tairo Lutter/ Postimees

Tairo Lutter/ Postimees

Kolmekordne looduse ime.

Novembris 2017 sündinud kolmikud Ricardo(vasakult), Michael ja Gabriel.

Pensioniikka jõudnud vennad Tavi (81) ja Valde Nirk (85) on ilmselt Eesti vanimad kinnisvaraarendajad, sukeldudes ärisse 80ndates eluaastates, sest viimane sööti seisev magus maatükk Laagris on neil omast käest võtta. Andras Kralla / Äripäev

Andras Kralla/ Äripäev

Pensioniikka jõudnud vennad Tavi (81) ja Valde Nirk (85) on ilmselt Eesti vanimad kinnisvaraarendajad, sukeldudes ärisse 80ndates eluaastates, sest viimane sööti seisev magus maatükk Laagris on neil omast käest võtta.

Režisöör Rainer Sarnet oma filmi “November” ühes võttepaigas Kolga mõisas. Sander Ilvest/Postimees

Sander Ilvest/ Postimees

Režisöör Rainer Sarnet oma filmi “November” ühes võttepaigas Kolga mõisas.