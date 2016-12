FOTOD: Vaata, millised on presidendi ja peaministri jõulukaardid!

President ja peaminister saadavad sellel aastal mõlemad välja 1700 jõulukaarti.

President Kersti Kaljulaid saadab sel aastal umbes 1700 jõulukaarti. Digitaalse kaardi vaatamise ja saatmise osas kantselei arvestust ei pea.

Presidendi avalike suhete osakonna juhataja Piret Pert ütles Delfile, et Kaljulaidi jõulukaardi kavandite väljatöötamine ning kaartide ja ümbrike trükk maksis kokku 10 234,80 eurot.

Kaljulaidi jõulukaart kannab pealkirja „Maa, mis kõlab kokku”, olles temaatiline jätk riigipea ametisseastumise kõnele, mis meenutas lihtsat tõde — koos tegemine ja ühine panustamine loob meile soovitud Eesti.

Kaardi autoriks on illustraator Kärt Einasto, kelle käe all koonduvad erinevad jääpangad tugevaks tervikuks — maakondlike ja muude piirideta ühtseks Eestiks, teatas presidendi kantselei.

Kokku tulemise tunnet rõhutab kantselei sõnul ka saateks kõlav Maarja Nuuti vokaal, mis esitab spetsiaalselt presidendi jõulukaardi jaoks arranžeeritud versiooni palast „Õdangule”.

Kaardi kujundas agentuur Brand Manual. E-kaardi ja liikumise on loonud Indrek Vainu koos Datalabi meeskonnaga.

Presidendi digitaalset jõulukaarti näeb siit.

Peaminister saadab samuti 1700 paberkaarti

Peaminister Jüri Ratas saadab sarnaselt Kaljulaidile 1700 paberkaarti, millest 1500 on eesti keeles ning 200 inglise keeles.

Saadetud digitaalsete kaartide arvu valitsuse kommunikatsiooninõunik Ave Tampere veel öelda ei saanud, kuna kaartide saatmine veel käib.

Peaministri 2016. aasta jõulukaart Foto: Tauno Tõhk, Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Peaministri paberkaardid maksid 920,4 eurot ning digitaalse kaardi kujundamisele kulus 1320 eurot.

Ratase jõulukaardi video ja foto autor on Allfilm OÜ.

Peaminisri digitaalse jõulukaardi leiab eesti keeles siit ja inglise keeles siit aadressilt.

Riigikogu soovib hoida üllatusmomenti

Riigikogu avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuhi Urmas Seaveri sõnul ei saa veel parlamendi jõulutervitust avalikustada.

"Meie selge soov on jõulukaardi väljanägemist, seal olevat sõnumit ja ka kaardi autorit mitte enne avalikustada, kui need kaardid on jõudnud adressaatideni ehk suurendada üllatusmomenti," ütles Seaver.

Riigikogu poolt saadetavate jõulukaartide arv ja maksumus on veel täpsustamisel.