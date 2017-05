Mäekalda 9 Kollaaž

Linnplaneerimise amet käskis eile Margnal muinsuskaitsaluse Mäekalda 9 maja rekonstrueerimistööd seisma panna. Margna kinnitab, et on kõiki nõudeid järginud ja praegu pealtnäha kadunud originaaldetailid on restaureerimisele viidud.