FOTOD | Vaata, kuidas õhuväe kopterid üle Tallinna lendasid

Täna pärastlõunal tegid õhuväe kopterid Tallinna kohal grupilennu, et tähistada 15 aasta möödumist kopterite üksuse moodustamist.

Täna kell kolm lendasid üle Tallinna vanalinna neli Robinson R44 helikopterit. Sellega tähistati 15 aasta möödumist kopterite üksuse loomisest ning kolmeteistkümne tuhande ohutu lennutunni täitumist.

„Tänu viisteist aastat tagasi alustatud kopteriprojektile on meil olemas mitmeid piloote, kes on näidanud ennast professionaalidena lennates USA, Suurbritannia, Saksa, Afganistani ja mitmete teiste maade kohal,“ ütles lennubaasi ülem kolonelleitnant Ülar Lõhmus.

Eesti õhuväe kopterite esmane ülesanne on nii õhuväe kui ka teiste väeliikide väljaõppe toetamine. Õhuväe koptereid on korduvalt kasutatud ametiabi raames abistades politseid liiklusjärelvalves, konvoide eskortimisel ja kadunud inimeste otsingutel. Samuti on aidatud päästeametit metsa- ja maastikupõlengute kustutamisel vaatlusplatvormina.