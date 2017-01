FOTOD: Vaata, kes saabusid lauluväljakule Keskerakonna volikogule

Täna lõunal kogunes oma korralisele istungile Keskerakonna volikogu. Poliitilisest olukorrast teeb ettekande Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas.

Lisaks toimub volikogu istungil Keskerakonna aukohtu liikmete valimine ning erakonna ministrid annavad ülevaate valitsuse tegevusest.

Kohal olid teiste seas Mailis Reps, Kadri Simson, Taavi Aas, Aadu Must, Raimond Kaljulaid, Yana Toom, Kalev Kallo, Siret Kotka, Toomas Vitsut, Erkki Savisaar, Marika Tuus-Laul, Märt Sults, lauri Laats, Karin Tammemägi jpt. Samuti saabus volikogule imidžit muutnud Kalle Klandorf, kes on loobunud oma vuntsidest.

Jaanus Karilaid lahkus ürituselt aga veel enne kui see õieti alatagi polnud jõudnud. Nimelt siis kui Jüri Ratas hakkas kõnet pidama.

Ratas rõhutas oma ettekandes, et Keskerakond seisab oma toetajate eest.

“Teame väga hästi, et meil on küll kõige rohkem kaasaelajaid, aga ka mitmeid põhimõttelisi vastaseid, kes ainult ootavad, et teeksime vigu ning otse öeldes loodavad, et me kukume läbi. Minu sõnum neile on aga selge – Keskerakond seisab nagu müür ning tuleb toime ka kõige suuremate väljakutsetega.”

Ratas ütles, et valitsust juhtima asudes alustati küsimusega: mis seisus on Eesti? “Vaja on põhimõttelisi muutusi. Pööret suhtumises meie inimestesse, pööret majanduses, Eesti elanike toimetulekus, palkades ja pensionides, samuti maksunduses ja alkoholipoliitikas.”

