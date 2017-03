FOTOD: USA Euroopa vägede juhataja: jääme kindlaks üle-atlandilistele liitlassuhetele

Täna Eestisse visiidile saabunud Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede juhataja kindral Curtis Scaparrotti sõnul jäävad Ameerika Ühendriigid kindlaks üle-Atlandilistele liitlassuhetele.

"Eesti ja naaberriikide toetuseks käimasoleva operatsiooniga Atlantic Resolve roteerime pidevalt uusi üksusi, täiustame taristut ning varustuse eelpaigutust, et tugevdada liitlassuhteid Euroopas," ütles kindral Scaparrotti koos kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega täna õhtul peetud pressikonverentsil.

Kindral Scaparrotti, kes ühtlasi on NATO liitlasvägede Euroopa ülemjuhataja, sõnul on Eestisse paigutatavad NATO üksused ja Ameerika Ühendriikide roteeruvad üksused vastus Venemaa agressioonile Krimmis, Ukrainas ning selle pahaloomulistele mõjudele. "Meie kohalolek ja õppused on mõõdetud sammud selleks, et heidutus ja kaitse oleksid proportsionaalsed," lisas ta.

Visiidi raames kohtus kindral Scaparrotti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi, kaitseminister Margus Tsahkna, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase, et arutada Ühendriikide vägede Euroopas paiknemise ja julgeolekuga seotud küsimusi ning asetas pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.

Saksamaal paiknevale Ühendriikide Euroopa väejuhatusele alluvad Ameerika Ühendriikide maaväe-, õhuväe- ja mereväe üksused, mille ülesandeks on Euroopa liitlaste toetamine ning erinevate operatsioonide ja õppuste läbiviimine.

Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede juhatajale alluvad ka NATO julgeolekumeetmete tugevdamiseks käivitatud operatsiooni Atlantic Resolve raames hetkel Eestis teenivad Ühendriikide sõdurid.