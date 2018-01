Eelmise aasta lõpus ja jaanuari alguses maha sadanud vihm on Soomaa veetaset nii palju tõstnud, et vesi on üle ujutanud nii põllud kui metsaalused. Kui temperatuuri langus jätkub, muutub Soomaa nädalavahetusel suureks jääväljaks, kus saab nii uisutada kui jalutada.

Ka täna oli üle ujutatud põldudel juba jääkiht peal, kuid see ei kannata veel inimese raskust.