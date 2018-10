FOTOD | Üle Eesti suleti täna protestimärgiks 55 haruapteeki. Kinnised uksed jätsid ravimiostjad pika ninaga

Hetkel on selliseid haruapteeke üle Eesti ligikaudu 55 tükki. Kõige keerulisem situatsioon on Ida-Virumaal, kus suletaks juunis kokku 17 haruapteeki. Peaaegu pooled Kohtla-Järve apteegid jääksid inimestele suletuks.

Apteegipidajad paluvad protesti käigus apteegikülastajatel mõista, et selle sammu taga on sotsiaalministeeriumi ning riigikogu otsused ning täna poolepäevaseks kavandatud apteekide sulgemine muutub järgmisel aastal püsivaks, kui riigikogu kiirelt haruapteekide probleemi ei lahenda.

Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhatuse liige Timo Danilov sõnas, et paraku ei taju Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti juhid täna apteegikülastajate vajadusi ja on korduvalt väitnud, et haruapteekide sulgemine ei mõjuta kuidagi ravimite kättesaadavust kuna lähim järgmine apteek peaks asuma kuskil kahe kilomeetri raadiuses.

Danilovi sõnul ei olnud riigikogu eesmärk neli aastat tagasi ravimiseadust muutes haruapteeke sulgeda, kuid lõpuks kukkus see nii välja.