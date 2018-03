FOTOD | Ühendkuningriigi kaitseminister saabus Eestisse

Täna alustas Eestis kahepäevast visiiti Ühendkuningriigi kaitseminister Gavin Williamson, kes esmalt suundus koos kaitseminister Jüri Luigega Tapale, et kohtuda seal teenivate NATO lahingugrupi Ühendkuningriigi ja Taani ning Eesti kaitseväelastega.

Kaitseminister Luik ütles oma pöördumises sõduritele, et nii nagu Ühendkuningriik ja tema sõdurid on seisnud Eesti kõrval on Eesti valmis seisma Ühendkuningriigi kõrval. Luige sõnul ei varitse tänapäevases maailmas ohud ainult lahinguväljal ning on märksa keerulisemad ja raskesti identifitseeritavad. „Teie kohalolek siin on seismine selle eest, millesse meie kui NATO liikmed usume,“ lisas Luik.

Täna õhtul kohtub Williamson peaminister Jüri Ratasega, homme president Kersti Kaljulaidi ja kaitseminister Jüri Luigega. Samuti asetab Ühendkuningriigi kaitseminister pärja langenud briti sõdurite haudadele kaitseväe kalmistul.