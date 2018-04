FOTOD | Üheeuroste korteritega müüdud maja on viis aastat hiljem tühi ja kõle kui hundilaut

2013. aasta kevadel anti Järvamaal Viisu külas müüki üheeurosed korterid majas, mis oli aastaid tühjana seisnud.

Huvi oli meeletu ning oldi kindlad – hiljemalt sama aasta sügiseks on maja saanud uue hingamise, kirjutab Õhtuleht.

Pea viis aastat hiljem on olukord endiselt nutune: alalisi elanikke on täpselt sama palju kui aastaid tagasi – null.

„Osa kortereid kuulub siin paraadnas ühele ehitusfirmale. Arvata on, et nad lasevad äri pankrotti ja jätavad võlad ühistule,“ on [majas ühistu esinaise loal viibiv] Rein mures.

Foto: Sven Arbet





Foto: Sven Arbet