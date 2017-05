FOTOD: Türgi välisministeeriumi kantsler sai Eesti e-residendiks

Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks kinnitas täna Tallinnas Eesti ja Türgi vahel toimunud poliitilistel konsultatsioonidel, et Eesti peab poliitilise ja majandusliku dialoogi jätkumist Türgiga oluliseks ning toetab Türgit teel Euroopa Liitu.

"Türgi on oluline NATO liitlane ja oluline partner Euroopa Liidule, mistõttu on tähtis dialoogi säilitamine," ütles Saks. Kantsler rõhutas, et Türgi roll on eriti märkimisväärne migratsiooni kriisi lahendamise, terrorismivastase võitluse ja Süüria olukorra leevendamise seisukohalt.

"Türgi oli üks esimesi riike, kes Eesti NATO liikmeks saamise järel oli valmis tegema õhuturvet Balti õhuruumis ning meie liitlasena on Türgi jätkuvalt pühendunud regiooni julgeoleku tagamisele," ütles Saks. Ta kinnitas, et Eesti toetab Türgit teel Euroopa Liitu ning innustab teda jätkama vajalike reformidega.

Konsultatsioonide raames arutati ka olukorda Süürias ning Ukraina küsimust.

Tegemist oli regulaarsete poliitiliste konsultatsioonidega Eesti ja Türgi vahel. Türgi delegatsiooni juhtis Türgi välisministeeriumi kantsler Ümit Yalçın.

Türgi delegatsioon külastas ka e-Eesti esitluskeskust, kus kantsler Ümit Yalçınile anti üle e-residendi kaart. „E-residentsuse väljastamine minu kolleegile on Eesti-poolne hea tahte avaldus ja kinnitus jätkuvatest avatud ja konstruktiivsetest suhetest Eesti ja Türgi vahel,“ ütles Saks.