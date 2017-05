FOTOD: Tunnustati SOS lasteküla emasid, kes Naisliidu aasta ema tiitlile ei kvalifitseeruks

Täna pärastlõunal tunnustasid Ott Lepland, Heinz Valk ja Kristi Kallas emasid, kes Naisliidu aasta ema tiitlile mitte kunagi kandideerida ei saa, kuid on oma perekonnas lisaks isiklikele lastele üles kasvatanud keskmiselt 6-10 vanemateta last.

Solarise keskuse 0-korrusel kell 15 toimunud tunnustamisüritusel premeeriti kuut SOS lasteküla ema, kes on andnud ühiskonda olulise panuse ning võtnud oma perekondadesse kümneid vanemateta lapsi.

Üritusega juhiti tähelepanu sellele, et kõlava aasta ema tiitli jagamise ajal väärivad tunnustust ka need emad, kes teevad teiste vanemate tegemata tööd ning kasvatavad võõraid lapsi.

Eestis on hetkel vanemliku hoolitsuseta 3600 last ja oma vanemate kaotamise ohus ligi 7000 last. Praegu töötab SOS lastekülas 30 ema, kes pakuvad ööpäevaringset tuge, hoolt ja armastust 200-le vanemateta lapsele. Seda on liiga vähe, kuid eestlaste valmisolek võõraste laste kasvatamiseks on väga madal.