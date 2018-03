FOTOD | Tuline arutelu: Reformierakonna juhatus saatis senise peasekretäri erru! Arutati ka parteisiseseid lahkhelisid

Südapäeva paiku kogunes Reformierakonna juhatus, istungil oli arutluse all see, mis saab peasekretär Tõnis Kõivust. Otsustati, et ta ametis ei jätka.

Kohapeal kinnitasid reformierakondlased, et istungil leiti, et Kõiv jätkata ei saa. Uue peasekretäri ametisse asumiseni täidab erakonna peasekretäri ülesandeid Reformierakonna peakontori juhataja Ene Kaups. Reformierakonna esimehe ja juhatuse valimised toimuvad 14. aprillil. Ekspress kajastas eile, et Tõnis Kõiv uputas peasekretärina erakonna võlgadesse. Pole küsimus, kas Kõiv jätkab või mitte, kirjutas Ekspress. Valitakse hoopiski kahe stsenaariumi vahel: kas Kõivuga saab minna lahkumises kokkuleppele ja teha halva mängu juures head nägu või minnakse Kõivu vastu "sõtta". Üks asi, mis emotsioone kütab, on Kõivu helde tööleping. Nimelt peaks ta juhul, kui peab varem ametist lahkuma, saama kompensatsiooniks terve ühe aasta palga, mis jääb umbes 40 000 euro juurde. Üks Reformierakonna juhatuse liige ütleb Ekspressile, et asi paistab välja nii, et juhid erakonna pankrotieelsesse seisu ja saad selle eest 40 000 preemiat. Loe veel Kindlasti arutatakse ka "dategate'i". Selle aasta jaanuari lõpus-veebruari alguses sisenes Hanno Pevkuri abi ja lähedane kaastöötaja Heli Teder Reformierakonna liikmete andmebaasi (kuhu tal ei oleks tohtinud juurdepääsu olla, tegemist on Riigikogu palgal oleva töötajaga) ning töötles seal rohkem kui 1500 Tallinna piirkonna reformierakondlase andmeid. Juhatuse istungil on kohal ka Kaja Kallas, keda vähemasti avalikkuse silmis on tituleeritud juba partei järgmiseks juhiks. Kui aga vaadata meediakajastusi, siis viimasel kuul pole temast eriti palju kuulda. Ajakirjanike kõnedele ta üldjuhul ei vasta.