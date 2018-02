FOTOD | Tule Darwin appi! Vaata, kuidas Tallinna südalinnas neljanda korruse räästast purikatest puhastatakse

Murelik Delfi lugeja pildistas täna varahommikul kahte isikut, kes oma elu kaalule pannes kõrghoone katuselt jääpurikaid lahti toksisid.

"Täna hommikul kella kaheksa ajal koristasid kaks meest Pärnu maanteel oleva neljakorruselise maja katust lumest ja jääpurikatest. Pildile jäi kahjuks ainult üks mees, teine läks sellel hetkel labidaga korraks katuselt ära. Ei olnud neil turvavarustust ega kiivreid," nendib lugeja. "Meenutab telesaadet “Võimalik vaid venemaal”, ehkki asi on naljast kaugel. Jumal tänatud, et mehed alla ei kukkunud. Lihtsalt ebanormaalne, et Eestis veel selliseid asju tuleb ette," ei suuda lugeja purikatõrjujate ükskõiksust oma elu suhtes mõista.