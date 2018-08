FOTOD | Tuhanded inimesed tulid Keila-Joale valguskunsti vaatemängu vaatama

Kunstnike seas on Alessandro Lupi, kes paneb puude vahele rippuma 400 peeglit, mis nii päeva- kui õhtuhämaruses loovad põneva valgusmängu. Poola kunstnik Jarosław Joachim Sługocki loob puude vahele enam kui sajast neoonsest kummipaelast koosneva raja ning Prantsuse duo Atsara paneb kümneid ja kümneid meetreid traati prožektorite valguskiirtes liikuma. Eesti kunstnikest tekitab aga näiteks Heleliis Hõim valgusniitidest erilise vaatemängu.

Lisaks sellele avaneb peale mitmekümneid aastaid Keila-Joa pargis ka kino, kus näidatakse linateost "Vürst Volkonski".

Tegemist on RMK ja Viljandi kultuuriakadeemia ühisprojektiga, millega tähistatakse nii tänast Eesti looduse päeva kui ka EV100 juubelit. Õhtul esinevad ka Puuluup ja Vaiko Eplik.

Rahvast on aga nii palju, et nii mõnigi Delfi lugeja on kurtnud, et parkida pole autot kuhugi. "Keila-Joa lossi juures on nii meeletu ummik, et autod ei saa enam edasi ega tagasi. Kas korraldaja ei arvestanud parkimiskorraldaja palkamisega? Inimesed on kinni," on üks lugeja pahane läbimõtlemata parkimiskorralduse üle.