FOTOD | Tubli kutsa! Piirivalvekoer Ixo tabas salasigarettide smugeldajad

Ta lisas, et lisaks professionaalsetele piirivalvuritele ja karmile kohtupraktikale on salakaubanduse tõkestamisele ja juhtumite hoogsale vähenemisele kaasa aidanud ka piirivalvurite parem väljaõpe, varustus ja kasutatav tehnika ning nähtavust on oluliselt parandanud riigipiiri väljaehitamise tööd.

"Möödunudöine sündmus näitab ilmekalt sedagi, et hea üksuste vaheline koostöö aitab meil tööd teha nii, et õigusrikkumistel, olgu selleks siis ebaseaduslik piiriületus või salakaubavedu, lasub kõrge vahelejäämise risk," sõnas Suvi.

Tänavu on Lõuna prefektuuri piirivalvurid tabanud 130 030 salasigaretti, mullu samal perioodil 475 540 sigaretti.