FOTOD | Trussikud, joogipudelid ja suitsukonid! Männiku karjääri randades vedeleb rõve prügi

Saku vallas Männiku karjääris ja järve ääres on probleeme räpaste rannakülalistega.

Juba teist nädalat kestev kuumalaine meelitab rahvast igasuguste veekogude äärde. Nõndaks on ka Männiku karjääri järvekeste äärde jõudnud hulganisti lähedalasuvates alevites ja ka Tallinna linnas elavat rahvast, kes kõik rõõmsal meelel rannamõnusid naudivad.

Paraku on suur rahvahulk kaasa toonud ka probleemi lõkketegijatega ning rahvaga, kes enese järel eriti koristama ei kipu. Delfi fotodelt on näha, et randa jäetakse süüdimatult maha ihupesu, õllepurke, limonaadipudeleid, muud prügi ning muidugi suitsukonisid.