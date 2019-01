FOTOD | Trollijuht jättis invaliidi peatusesse ootama

"100% invaliid tahab sõita linna. Ootab trolli. Annab endast märku trollijuhile. Esimene lõi käega, ütles EI! Inimene jäi enda tooliga sinna üksi sõitma. Läksin juurde, küsisin kuhu ta sõita tahab. Vastab arstile," kirjutas tallinlane Elmira sotsiaalmeedias.

"Järgmine troll, astun sisse, palun trollijuhil lasta keskmisest uksest invaliididele mõeldud plate alla, et ta saaks sisse sõita enda tooliga.

Aga... Pusib see trollijuht mis ta pusib, nuppu üle ei leidnud. Vehkis käega, ütles Menja ne valnujet! - Pole minu mure! See invaliid karjus kõvasti kõvasti- "Eiii, palun ei!""

"Mul on selline klomp sees ja viha! Nutan! Läksin ise bussile, kuna unustasin rahakoti töö juurde ja pean kiirelt apteeki jõudma, poiss jäi haigeks! Helistasin omavalitsusse, et nad läheksid ja aitaksid teda," kirjutas Elmira.

Trolli peale mitte pääsenud inimene oli Eesti Lihasehaigete Seltsi juht Jüri Lehtmets, kes kandideerib Eesti 200 nimekirjas riigikokku. Peale kahte ebaõnnestunud katset sai ta trolli peale.