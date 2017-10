FOTOD | Torupilli Selveri juures toimus avarii, liiklus on suletud

Täna pärast kella 21 sõitis Torupill Selveri parklast välja sõiduauto Nissan, kes tahtis reegleid eirates teha vasakpöörde otse kesklinna poole, talle sõitis külje pealt sisse Škoda.

Kiirabi andis mõlemale juhile kohapeal esmaabi, linna sissesõit on praegu suletud. Usutavasti jääb see kinni veel oma pooleks tunniks, mistap on mõistlik Laagna teelt tulles otse bussijaama poole pöörata, ütles Delfile politsei pressiesindaja.