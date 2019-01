FOTOD | Tormituul räsib Tallinna, langetab puid ja lennutab liiklusmärke

Riigi ilmateenistuse valvesünoptiku sõnutsi torm veel vaibumise märke ei näita. Rannikualadel ja kohati ka sisemaal tõuseb tuul veelgi, ulatudes puhanguti kuni 27m/s.

Soome ilmateenistus pani tormile nimeks Aapeli ja see tugevnes peaaegu orkaaniks. „Kökaris Bogskäris oli tuule kiiruse kümne minuti keskmine 32,5 m/s. See ületab endise Soome rekordi 31 m/s, mis on mõõdetud 1971, kaks korda 1975 ja 1995,” ütles meteoroloog Pauli Jokinen. Tuule kiirus Kökaris jääb veidi alla orkaani piiri ehk 33 m/s. Puhanguti ulatus tuule kiirus 41,6 m/s.