FOTOD | Torm segab lennujaama tööd, mõned lennud on ära jäänud, reisijatel tuleb olla valmis hilinemisteks

Lennujaama pressiesindaja Margot Holts ütles, et näiteks hommikune Stockholmi lend jäi ära, sest ka seal on torm ja lennuk ei hakanud üldse Rootsist välja lendama.

Samuti jäi ära AirBalticu lend Riiga, sest saabuma pidanud lend pöördus maandumata Riiga tagasi.

Holts ütles, et lennujaamal on täna mitu muret. On külgtuul, mis lennukitele ei meeldi. Langev õhutemperatuur teeb lennuraja libedaks ja tihe lumesadu piirab nähtavust.

Seetõttu tuleb lennukipilootidel koos lennujuhtidega leida sobiv hetk, et lend saaks maanduda. Lennukid võivad seetõttu teha Eesti kohal mõned lisaringid, sellal kui maa peal mehed lennurada puhastada üritavad.

Holts ütles, et täna tuleb kõigil arvestada lendude hilinemistega. Kuna saabuvad lennud on tihti hilinenud, hakkavad seetõttu hilinema ka väljuvad lennud.

Hoolimata paljude lendude hilinemisest oli Holts lennujaama tööga rahul. "Lenujaamana saame end hästi tunda. Kui Helsingi on maailma kõige lumekindlam lennuväli, siis Tallinn on number kaks. Meie rajamehed teevad väga head tööd ja annavad kõik, et rada oleks puhas," ütles Holts.