FOTOD | Torm laastas Pärnut! Valgerannas langes puid ka autodele

Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja sõnul sulgesid Pärnumaal Valgeranna külas asuvale Valgeranna teele langenud puud täielikult ligipääsu kaheksale eramule.

Kohalike sõnul kostis keset ööd järsku kohutav mürin ja mõnekümne sekundi jooksul langes lademes puid.

Päästeamet ja sealsed elanikud hakkasid koos otsima teed, et see langenud puudest vabastada, nüüdseks on tee vabastatud. Enim tormikahjustusi sai asumi esimene maja.

Päästeamet

Praegu teadaoleva info kohaselt keegi viga ei saanud. Tee on läbitav ja piirkonnas saab taas liigelda.