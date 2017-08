FOTOD | Toosikannu puhkekeskuses avati täna Eesti õpilasmalevate kokkutulek

Täna avati Eesti õpilasmalevate üleriigiline kokkutulek Toosikannu puhkekeskuses. Kokkutulek kestab kuni neljapäeva, 17. augustini. Malevlasi tervitas Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

Õpilasmaleva nõukogu esimees, riigikogu liige Tiit Terik ütles, et eelmisel aastal oma 50. juubelit tähistanud õpilasmalev tõi tänavu üle Eesti rühmadesse kokku 4500 noort, neist peaaegu tuhat on pealinnast. „Mul on hea meel, et paljud omavalitsused seda võimalust pakuvad ning malevarühmade korraldamise enda kanda on võtnud. Malev on suurepärane võimalus puhata, saada esimene töökogemus, koguda emotsioone kogu eluks“, sõnas Terik.

13–19aastaste koolinoorte jaoks oli kevadel valikus ligi 50 rühma üle terve Eesti. Kevadel täitusid Tallinna rühmadest kõige kiiremini linnaosade (Pirita, Kesklinn jne) malevarühmad. Väljaspool Tallinnat eelistasid noored Kõrvemaad, Sillaotsat, Ranna Rantšot, Preeriakoda ja Setomaad.

Malevasuvi avati tänavu pidulikult 26. juuni keskpäeval Tallinnas Raekoja platsil.