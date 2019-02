FOTOD | TLT kinnitusel mingit kaost Tallinna linnaliinidel tekkinud ei ole

"Mingeid probleeme pole ühistranspordis täna hommikul täheldatud. Mõnede meediaväljaannete poolt ennustatud liikluskaost pole tekkinud ning ühistranspordikasutajate poolseid kaebusi laekunud," ütles TLT pressiesindaja Ivo Parbus Delfile.

Alates tänasest on TLT teenindada 11 täiendavat bussiliini, mida eilseni teenindas MRP Linna Liinid OÜ (MRP). Seetõttu tuli ajutiselt ühe-kahe bussi võrra tunnis hõrendada paljude bussiliinide sõiduplaane, samal ajal aga suurendati trammiliinide number 2 ja 4 sõidusagedust. Bussiliin number 19 suleti ja seda kompenseerib eelkõige liin number 44. Liini number 19 sulgemine on kuuldavasti tekitanud siiski veidi segadust, ehkki linnavalitsus on sellest teavitanud mitu päeva.

Rahalistesse raskustesse sattunud MRP Linna Liinid OÜ teatas jaanuari keskel, et soovib 1. veebruarist lepingu Tallinna linnaga lõpetada. Seega pidi TLT leidma vaid kahe nädalaga kokku 50 bussi ja 125 bussijuhti.

Eriti just busside leidmine polnud nii lühikese aja jooksul võimalik ja selleks, et MRP teenindatud 11 liini töös hoida, oli TLT sunnitud kasutusele võtma kõik reservid ning lisaks hõrendama ajutiselt paljude bussiliinide sõiduplaane.

Creditinfo andmetel oli MRP Linna Liinid OÜ-l jaanuari keskpaiga seisuga 180 668 euro suurune maksuvõlg. Selle algusajaks oli möödunud aasta augustikuu, mil maksuvõla suuruseks oli veel 49 538 eurot. Mullu okoobriks küündis summa 135 044 euroni. Jaanuari keskpaigaks oli üleval olevast maksuvõlast ajatatud 64 879 eurot.