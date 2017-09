FOTOD | Theresa May Tapal: NATO sõdurid on siin, et taltsutada agressiivset Venemaad

Täna Eestis toimuva ELi tippkohtumise käigus käivad Briti peaminister Theresa May ja Prantsuse president Emmanuel Macron täna hommikul läbi Tapalt, kus asub nende riikide päritolu NATO kontingent.

May on tervituskõnes väga konkreetne - NATO sõdurid on siin, et taltsutada agressiivset Venemaad. "Vene jätkuv agressioon tähendab endast kasvavat ohtu meie sõpradele Eestis, aga ka Lätis, Leedus ja Poolas."

"Ja nagu ma olen varem korduvalt öelnud - lahkumine Euroopa Liidust ei tähenda lahkumist Euroopast," ütles May, kes peab parasjagu läbirääkimisi, et viia Suurbritannia EList välja.

May ütles Tapal teenivatele NATO lahingugrupi sõduritele ja Eesti kaitseväelastele, et Ühendkuningriigi panus NATO kollektiivkaitsesse püsib tugevana ning et rünnakut ühe NATO riigi vastu käsitletakse rünnakuna terve alliansi vastu.

"Olen uhke, et enam kui 800 Briti mees- ja naiskaitseväelast annavad koos prantslaste ja taanlastega oma panuse rahvusvahelisse koostöösse," ütles Ühendkuningriigi peaminister.

May sõnul kujutab Venemaa agressiivne käitumine ohtu nii Eestile, Lätile, Leedule kui Poolale. "Kui Venemaa tahtlikult rikub rahvusvahelist õigust ja kokkulepete süsteemi, mille loomine on palju vaeva nõudnud, peame liitlastega koostöös seda rahvusvahelist süsteemi kaitsma."

Lisaks sõduritega kohtumisele tutvusid peaminister Jüri Ratas, Ühendkuningriigi peaminister Theresa May ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron NATO lahingugrupi ja Eesti kaitseväe tehnikaga.