FOTOD | Terras ja Tsahkna tutvusid keskpolügoonil õppusega Saber Strike

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja kaitseminister Margus Tsahkna tutvusid täna keskpolügoonil Eestis sel nädalal alanud õppusega Saber Strike.

Kindral Riho Terrase sõnul saavad õppusel tuleristsed NATO lahingugrupid ning on selgelt näha, et ühistest lahinguoperatsioonidest koos brittidega Afganistanis on olnud kasu. "Meie mõtteviisid on sarnased ja teatud protseduurid on sarnased," ütles Terras.

Kaitseväe juhataja ja kaitseminister jälgisid täna keskpolügoonil lahingutegevust, millesse olid kaasatud liitlaste liikursuurtükid, tankid Challenger 2 ja Leclerc, Scoutspataljoni kasutuses olevad jalaväe lahingumasinad CV90 ja brittide Warrior, aga ka Ameerika Ühendriikide kopterid Black Hawk, Pave Hawk ning Apache. Lisaks kopteritele sooritas ülelennu Ühendriikide strateegiline pommitaja B-52.

Saber Strike 2017 Foto: Eesti Kaitsevägi

„Väga võimas tunne on vaadata ka meie oma rasketehnikat lahingus ja õppusel,“ ütles kaitseminister Margus Tsahkna, kelle sõnul annab õppusel kogetud relvavendlus tunde, et Eesti on tõepoolest paremini kaitstud kui kunagi varem.

Sel aastal seitsmendat korda Balti riikides ja Poolas aset leidvast Ameerika Ühendriikide maaväe õppusest Euroopas võtavad esimest korda osa kõik NATO idatiivale saadetud lahingugrupid. Eestis osalevad lisaks Scoutspataljoni sõduritele Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Taani, Ameerika Ühendriikide ja Soome kaitseväelased.

Õppuse juhtriik on sel aastal Läti, seal asub ka õppuse juhtstaap. Kokku 20 NATO liitlas- ja partnerriigi üksused jaotuvad kolme Balti riigi ja Poola vahel, Eestis keskendub õppuse tegevus peamiselt kaitseväe keskpolügoonile, Tapale ja Ämarisse.

Õppuse Eesti osa kestab 16. juunini.