FOTOD | Teetööliste hävitustöö Viimsis. Lõhutud linnupesad ja hävitatud hekk

Haabersti puuraie saagast pole kaht nädalatki möödas, kuid tundub, et puuaktivistide sõnum on juba rahva seas unustusse vajunud. Või siis vähemalt ehitustöödega tegelevate inimeste seas… Eile õhtul panid kohalikud elanikud tähele, et Viimsi vallas Heki teel võtab Verston OÜ maha teeäärset kuusehekki, kus paiknesid elujõulised linnud ning mille okste vahel leidus isegi mitu munadega täidetud pesa. Vabatahtlike otsingutel leiti ka langenud puu poolt surnuks muljutud linnupoeg.

Vallavalitsus on teetööd praeguseks peatanud ning olukorda on kaasatud loomakaitsjad. Viimsi valla kommunaalameti juhataja Alari Mik sõnab, et vallavalitsus on toimunust šokis. „Me reageerime täie jõuga: tööd on peatatud, teeme tihedat koostööd loomakaitsevaldkonna spetsialistidega, Keskkonnainspektsiooniga ja teiste valdkondlike asutustega,“ teatab Mik. „Hommikul toimus koosolek Eestimaa Loomakaitse Liidu esindajatega. Kaasame kõikidesse edasistesse tegevustesse kõik loomakaitsespetsialistid ning päästame kõik linnud, keda veel päästa saab. Oleme saanud karmi õppetunni ning edaspidi teeme kõik, et selliseid koledusi ära hoida.“

Alar Miku sõnul hoiatas Viimsi vald ehitusettevõtet Verston OÜ-d lindude ja pesade leidumisest ette: „Rääkisime töövõtjaga, et enne heki langetamist tuleb puud läbi otsida ning et kui leitakse linnupesi koos munade või poegadega, ei saa töid teostada. Esimesest lõigust, kus eemaldati sireleid, kaski ja muid puid, linde ja pesi ei leitud, osaliselt nähti kuuseheki lõpu hõredamas osas pesi, aga mitte mune või poegi ning seetõttu julges töövõtja töödega alustada.“ Kuna konkreetset infot pesade ja linnupoegade leidumise kohta vald ei omanud, ei saanud ka raietöid varem peatada.

Küsimuse peale, mida heki raiunud ettevõte olukorraga ette võtab, vastab Mik: „Verston Ehitus OÜ-ga on toimunud kaks koosolekut ning küsitud selgitusi alltöövõtja tegutsemise kohta. Samuti on tulemas ehitaja ja Keskkonnainspektsiooni kohtumine objektil. Täpsema menetluse osas saavad kommenteerida asutused, kes juhtumit menetlevad.“

Kuigi elanike poolt tuleb ka kriitikat, et teavitustöö teedeehituse aspektide suhtes pole olnud piisavalt efektiivne, on vald siiski kajastanud ehitustööde toimumist nii paberlehes kui ka veebiväljaandes. Kohapeal vesteldes selgub, et Heki tee elanikud olid suuremalt jaolt toimuvaga kursis. Üks vanem härrasmees mainis, et nii mõnedki korteriühistud lausa ootasid raiet, et putukaid ligi tõmbavate kuuskede asemele istutada lehtpuud.

Verston OÜ juhataja sõnab ettevõtte kaitseks, et enne raietööde alustamist kutsuti hekki hindava pilguga üle vaatama Viimsi Kommunaalameti esindaja. "Keskkonnaametnik vaatas objekti üle ning väljastati tavapärane raieluba, mille alusel oleme objektil töid ka teostanud," märgib ettevõtte juhataja Veiko Veskimäe. "Loomulikult on raiet teostava partnerettevõtte arborist võimaluste piires kontrollinud pesade olemasolu, kuid ühtegi täis pesa väga tihedast ja mitme meetri kõrgusest hekist antud lõigus paraku ei avastatud." Raietööd objektil on peatatud ning tööde jätkamise osas ootab ettevõte Viimsi Keskkonnaameti ja Tellija suuniseid.

Vaata kohaliku elaniku ja "Seitsmeste Uudiste" reporteri fotosid hävitustööst:

Loomakaitsja galerii: