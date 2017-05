FOTOD: Teeme Ära talgulised ehitasid Väätsa rabas mitu kilomeetrit laudteid

Üle Eesti toimuvatel ulatuslikel koristustalgutel osaleb mitukümmend tuhat inimest. Väätsa rabas ehitatavad talgulised näiteks kaks kilomeetrit laudteid.

talguid peeti aga ka näiteks Pikavere mõisas ja mujalgi, eelregistreerunud oli üle 26 000 eestimaalase 2103-l talgul.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et tänavune talguhoog on varasemast suurem. "Kirja pandud talgute arv ületab tublisti mullust ning talguliste registreerumine ei raugenud ka eile hilisõhtuks, nii et täna tõotab tulla väga tegus talgupäev," rääkis Tüür. "Talgupäeva meeskond innustab kõiki kaasa lööma, ka hiliseid ärkajaid: võtke hea tuju ja päikeseprillid ühes ning astuge koduuksest välja - talguid leiab igal pool ja igale maitsele!"

Riigi ilmateenistuse andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub põhja- ja kirdetuul 3-10 m/s. Õhutemperatuur on 8..13°C, Lõuna-Eestis kuni 16°C, rannikul kohati 5°C, õhtupoolikul langeb. Üle Eesti on keskmine või suur tuleoht.