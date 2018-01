FOTOD | Tartus algas vana majandusteaduste hoone Economicumi lammutamine

Tartus algas Emajõe kaldal asuva majandusteaduste õppehoone Economicumi lammutamine, et selle kohale saaks uue ja parema hoone ehitada.

Arvutiteaduse instituudi, matemaatika ja statistika instituudi ja majandusteaduskonna uus ühine õppe- ja teadushoone Delta valmib plaanide kohaselt 2019. õppeaasta alguseks.

Rohkem kui 1500 tudengit mahutav Delta ehitatakse kesklinna, senise majandusteaduskonna hoone asemele ning seda ümbritsevatele kruntidele aadressidel Narva mnt 4, 10, 2b ja 2d, uueks aadressiks saab Narva mnt 18. Hoone kavandatavaks üldpinnaks on ca 17 000 m², lisaks maa-alune parkla. Projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist ja projektist „Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA“. Arhitektuurse lahenduse ICONICUMi autorite kollektiivi juht on Illimar Truverk.