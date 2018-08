FOTOD | Tartu ülikooli uus Delta õppehoone sai Emajõe kaldal nurgakivi

„Delta keskusest saab Eesti olulisim infotehnoloogia, matemaatika ja majanduse tippkeskus, mis toetab teaduse jõudmist ettevõtlusesse ja kaasab ettevõtjaid ülikooli põhitegevuste arendamisse,“ sõnas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. „Oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et Tartu Ülikooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel.“

2020. aasta alguseks valmivas keskuses on neljakorruseline õppe- ja teadushoone (üldpinda ca 17 500 m2) ning viiekorruseline ettevõtlusmaja (üldpinda ca 4700 m2). Õppe- ja teadushoone koondab endasse TÜ infotehnoloogia, arvutiteaduse, arvutitehnika ja robootika, majandusteaduse ja ärinduse ning matemaatika ja statistika alase õppe- ja teadustöö. Samuti kolib majja TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, mis aitab oma tugiteenustega tuua õppe- ja teadustööga haakuva teaduspõhise ettevõtluse ülikoolile võimalikult lähedale. Ettevõtlusmaja üürnikeks saavad ülikooliga mitmekülgsele koostööle avatud teaduspõhised ettevõtted.

Neljapäeval asetatakse Delta keskuse nurgakivisse 1985. aastast pärinev ajakapsel, mis leiti praeguste ehitustööde käigus TÜ endise majandusteaduskonna hoone vundamendist. Kapsli uueks sisuks saavad just praegust aega peegeldavad esemed.