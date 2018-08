FOTOD | Tartu noortekambad kogunevad Emajõe ääres: alkohol, sigaretid ja paraku ka kaklused

Delfi kirjutas täna Annelinna noortejõugust. Õhtul aga käisid Delfi piltnikud vaatamas, kus noored südalinnas kogunevad. Põhiline kohtumiskoht on hotell Dorpati lähedal turu juures. Põhimõtteliselt kogunetakse mõlemal pool jõge.

Täna oli mõlemal pool umbes 15-pealine kamp. Üks noormees tervitas kaunilt, teatas teistele, et “Karvased!” ja “V..upead!”. Kui piltnikud läksid juttu ajama ning ütlesid, et Delfist, tõmbus osa seltskonnast eemale. Osa jäi aga juttu vestma. Noorte seas oli nii poisse kui tüdrukuid, tundusid olevat vanuses 12-16. Nad olid kuulnud, mis Tallinnas sünnib. Ütlesid, et nemad ise on rahumeelsed, aga ümbruskonnas võib peksa saada küll. Kõige rohkem räägiti, et Jacki juures. Nad pidasid silmas jalakäijate silla juures asuvat Cafe Briisi, mis on kiirtoidukoht.

Küsimuse peale, kuidas nad alkoholi ja suitsu kätte saavad, vastasid nad, et Tartus sellega probleemi pole, alaealised saavad igalt poolt kätte.

Üks poiss ütles, et kui asotsiaalid tulevad purjuspäi ligi ja hakkavad jama ajama, siis antakse neile peksa.