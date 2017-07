FOTOD | Tartu muutus vihma käes Emajõe Veneetsiaks

Tartus sadas täna mõnda aega tihedamat vihma kui tavaliselt, Riia tänava raudteeviadukti alune hakkas kohe lainetama. Paar kuud tagasi pandi seal pärast üht eriti tugeva vihmahoogu lausa liiklus kinni. Osa pilte on aga tehtud Ujula tänaval, sealgi loksub keset teed mürakas poriloik.

Tartu Kitsas tänav muutus aga sõna otseses mõttes tormlevaks mägijõeks, video autor on Mart Nöps:

Pidevalt uputava Riia tänava viadukti all on iseenesest täiesti korralik ja uus vihmavee äravoolusüsteem, on Tartu Postimees varem kirjutanud. Viaduktialune jookseb vett täis, kui äravoolukaevude restid prahti täis lähevad. Viimane säärane uputus ootas liiklejaid viadukti all juuni keskel.

Vesi murdis ka Tartu Lõunakeskusse, seal hakkas taaraautomaadi juures põrandast vett purskama.

Vesti tõusis tavatult kõrgele ka vanalinnas, selle pildi saatis Delfi lugeja Kompanii ja Küütri tänava nurgalt: