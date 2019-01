FOTOD | Tartu linna öine siluett sai täiendust

Tartu Maarja kiriku puuduva torni asemel kõrgub nüüd taevasse valgussammastest moodustatud torn. Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikme Toomas Savi eestvedamisel ja Artwerk OÜ poolt teostatud valgussammastest torn jääb pimedatel öödel kirikut valgustama kuni päris torni valmimiseni.

Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas oma sõnavõtus, et Maarja kirik on eestlastele kultuurilooliselt väga oluline. Sellest kirikust sai 1869. aastal alguse esimene Eesti üldlaulupidu. Linnapea lisas veel, et nii Maarja kirik kui kogudus on ajaloo jooksul kandnud suuri kaotusi ning elanud üle raskeid aegu.

Toomas Savi lisas, et kui Maarja kogudus viimaks, peale poolt sajandit oma kiriku tagasi sai, kaasnes sellega klausel kirik taastada ning kutsus inimesi üles märkama ja aitama.

Ürituse ilmestuseks said kohaviibijad osa Tiit Kikase komponeeritus kadunud tornikelladest inspireeritud muusika-, valgus- ja lasershowst. Kohaviibijatel oli võimalus ka ise laserharfi keeltel mängida ja sellega tornina kõrguvaid helisid tulevikku saata.

Sündmus toimus Maarja kiriku 177. sünnipäeva puhul ning kogumaks toetust rajatavale tornile.