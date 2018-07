FOTOD | Tapale aega teenima läinud jalaväelased läbisid esimese rännaku

Eelmise nädala lõpuks läbis pea tuhat 1. jalaväebrigaadi juulikutse ajateenijat lahingvarustuses oma teenistuse esimese, ligi kuue kilomeetri pikkuse rännaku.

Reamees Eero Kristjan Silla sõnul oli pea 15 kilogrammi kaaluvas lahingvarustuses läbitud rännak tema ning paljude teiste kaasvõitlejate jaoks uudne kogemus. „Saime näiteks teada, et keha kulutab tunnis pea 250 milliliitrit vedeliku, mistõttu tuleb vett tarbida sageli väikeste lonksudena, samuti aga ka seda, kuidas hoida energiat ning jõudu, et lõpuni vastu pidada. Eks lihased järgmisel päeval ikka valutasid ning tuli ka ville ravida, aga järgnevatel rännakutel oleme kindlasti targemad,“ ütles reamees Sild ning lisas, et tema kompaniis katkestajaid ei olnud.

1. ja 2. jalaväebrigaad koolitavad tänavuse juulikutse sõdureid uue programmi järgi, millega ajateenijate algteadmiste omandamine muutus lühemaks, intensiivsemaks ning loogilisemaks.