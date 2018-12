FOTOD | Täna mälestatakse Mäo ausamba juures teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseinikke ja piirivalvureid

“Turvatunne on miski, millele me iga päev ja iga hetk ei mõtle ja nii peabki turvalises ühiskonnas olema. Tänan kõiki korrakaitsjaid, politseinikke ja piirivalvureid, kes iga päev meie turvatunde ja turvalisuse hoidmise nimel väsimatult tegutsevad. Eestis on ilus elada just seepärast, et siin on turvaline,” ütles siseminister Katri Raik.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul aitab mälestuspäev meeles hoida, et politseinikud tagavad turvalisust vajadusel oma eluga riskides. „See päev aitab meil kõigil meeles pidada, et politseinik kaitseb meie turvalisust oma elu hinnaga. Hoiame mälestust langenud kolleegidest ja meenutame neid suure austusega,“ ütles Vaher. „Aga see päev tuletab meelde sedagi, kuivõrd oluline on hinnata ja tunnustada politseinikke, kes loovad turvalisust täna, siin ja praegu,“ lisas Vaher.

Täna õhtul kell 17 asetasid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu Mäo mälestusmärgi juurde pärja ja sõnavõtu teeb PPA kaplan Ago Rand.