FOTOD | Täna koguneb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus

Täna koguneb sotsiaaldemokraatide juhatus. Teiste küsimuste seas tuleb ilmselt arutlusele ka uue tervise- ja tööministri kandidaadi kinnitamine.

Täna jõudis avalikkuse ette teadaanne, et tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on teinud ettepaneku asuda enda asemel ministrikohale riigikantselei töötajal Riina Sikkutil.

Sikkut kinnitas ka ise ERR-i uudisteportaalile, et Ossinovski on teinud talle ettepaneku asuda uueks tervise- ja tööministriks. "Vastab tõele, et Jevgeni Ossinovski on teinud mulle ettepaneku asuda sotsiaaldemokraatide ridades tervise- ja tööministri ametisse ning ma olen andnud oma põhimõttelise nõusoleku," sõnas Sikkut ERR-ile.

Kuigi erakonna juhatuse kogunemise ametlikus päevakorras ministrikandidaadi küsimust ei ole, on tõenäoline, et see siiski arutlusel tuleb.