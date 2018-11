FOTOD | Täna jõudis oma viimsesse puhkepaika kolonelleitnant Ülo Tamre

Kaitseliidu ülem kindralleitnant Meelis Kiili ütles oma mälestuskõnes, et Ülo Tamre on oma elu pühendanud riigile. „Mul oli au teda teada ja tunda. Ta tuli tagasi koos teadmiste ja kogemustega, et anda need edasi järgnevatele põlvkondadele. Kolonelleitnant Tamre on meie kangelane,“ lisas kindralleitnant Kiili.

Ülo Tamre sündis Tallinnas 6. septembril 1922. a raudteelase pojana. Ta oli noorkotkas ja õppur-kaitseliitlane. Alg- ja keskhariduse omandas Eestis. Kuuludes 1941. a Nõukogude Liidu kutsealuste mobilisatsiooni alla, valis kutsele järgnemise asemel metsavenna elu. Reetmise tõttu langes koos kolme kaaslasega NKVD väeosa kätte vangi. Viibis Haapsalu ja Tallinna Patarei vanglates, süüdistatuna banditismis ja isamaa reetmises. Irkutski NKVD vanglasse suunatud rongist õnnestus Sonda ja Kiviõli jaamade vahel 31. juulil 1941. a Ülo algatusel kogu vagunitäiel vangidel põgeneda Sirtsu sohu.