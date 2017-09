FOTOD | Täna avati Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi uus hoone

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum alustab sellest õppeaastast tööd uues ainulaadses õppehoones. Aadressil Läänemere tee 31 paiknev koolimaja renoveeriti spetsiaalselt 10.-12. klasside- ja täiskasvanud õpilaste vajadusi silmas pidades.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on koolis kõigile tänapäeva nõuetele vastav õpikeskkond, kus hakkab toimuma nii statsionaarne kui ka õhtune õpe. „Uudse kontseptsiooniga kool tagab head võimalused haridustee jätkamiseks ka neile, kes on vahepeal õpingud mingil põhjusel katkestanud või kes soovivad keskharidust omandada töölkäimise kõrvalt,“ märkis Kõlvart.

Abilinnapea sõnul on Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (TLVL) uued õppevahendid ja tehnilised lahendused võrreldavad Tallinna Tehnikaülikooli omadega. „See on Eesti puhul täiesti unikaalne – kõiki koolis pakutavaid võimalusi saavad kasutada nii päevase õppe koolinoored kui ka täiskasvanud õppijad. Õpperuumidesse tulevad kaasaegsed tehnilised lahendused – arvutid, projektorid, multimeediatahvlid.“

Loodusainete õppe jaoks loodi sobivad tingimused kooli sisehoovi, kus saab korraldada erinevaid üritusi. Loodusainete kabinetid koos üldlaboratooriumiga paiknevad koolimajas viiendal korrusel, kust omakorda on väljapääs katusele ja seal paiknevale eksperimentaalsele väljakule, kuhu tuleb ka kasvuhoone. 80m² katuseväljak on mõeldud loodusteaduslike vaatluste läbiviimiseks. Väljakut ümbritseb piire, millele paigaldatakse näitliku õppevahendina ning disainielemendina päikesepatareid. Sisustamisel on observatoorium.

TLVLis toimub karjäärinõustamine, kool annab gümnasistidele rohkelt võimalusi valikainete õppimiseks, näiteks saab omandada koka, juuksuri, giidi, floristi ja lapsehoidja erialasid, õppida3D-modelleerimist, programmeerimist ja astronoomiat.

„Noorte inimeste küpsemise ja kujunemise eas on väga oluline keha ja vaimu tasakaal,“ rääkis Kõlvart. „Pean oluliseks, et TLVLis pannakse võrdselt rõhku nii õpilaste vaimsele kui ka füüsilisele arengule.“

Erinevate spordialade harrastamiseks on kooli kõrval suur staadion, millel tartaankattega jooksurajad, kunstmurukattega jalgpalliväljak, kaugushüppekastid, kuulitõukesektorid, võimlemislinnak ning eraldi pallimänguplatsid. Majja rajati 32x34m spordisaal, kus on täismõõtmetes korvpalliplats 3 võrkpalliväljakut ja tribüünid. Lisaks on keldrikorrusel 300m² võimlemissaal, 100m² aeroobikasaal ja 100m² jõusaal koos inventariruumidega, riietus-pesuruumid ja kaks sauna.

Koolis on õppekohti 735 gümnasistile, sealhulgas täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele.