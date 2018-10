FOTOD | Täna avati Eesti suurimat spaa- ja saunakeskust ning mitmeid spordiklubisid koondav Mustamäe Elamuste Keskus

Astlanda Arenduse juhatuse liikme Kajar Kruusi sõnul on Astlanda poolt arendatud ligi 13 000 ruutmetri suuruse üldpinnaga Mustamäe Elamuste Keskus suurim erakapitali investeeringul põhinev tänapäevane spordi- ja vabaajakeskus.

Täna avatud keskuses on ühe katuse alla koondunud palju erinevaid sportlikke tegevusi: spaa- ja saunakeskus koos sportujula ja lastebasseiniga, 16-rajaline bowlingusaal, batuudikeskus akrobaatikasaaliga ning jõusaali ja rühmatreeningute saaliga spordiklubi. “Tegu on Tallinna ja kogu Harjumaa jaoks olulise spordi- ja vaba aja keskusega. Anname omalt poolt parima, et nii mustamäelased kui inimesed kaugemalt meid üles leiaksid ning siin majas kogetav oleks tõeline elamus,” kinnitas Kruus.

Keskuse rajamiseks sõlmis Astlanda Arendus Tallinna linnaga 50 aastaks hoonestusõiguse lepingu, mille lõppedes läheb erakapitali investeeringuga rajatud keskus üle linna omandisse. Mustamäe Elamuste Keskuse kõrvalkrundile on Tallinna linn rajamas just suurt täiendavat parklat 202 autole. 1,1 miljoni euro eest teostatavad tööd valmivad kahes etapis, millest esimene 108 autokohaga lõpetatakse plaanide kohaselt novembris.

Mustamäe Elamuste Keskuse hoone ehitajaks oli ehituse peatöövõtu ja kinnisvaraarendusega tegelev OÜ Astlanda Ehitus.