FOTOD | Täna asetati nurgakivi 5,1 miljonit maksvale Viimsi riigigümnaasiumi hoonele

Täna pandi nurgakivi Harjumaa esimesele riigigümnaasiumile. Tuleval sügisel avatakse Viimsi riigigümnaasium. Hoone ehitustööde maksumus on ligikaudu 5,1 miljonit eurot (käibemaksuta).

Viimsi riigigümnaasiumi jaoks ehitatav uus koolihoone on plaanis avada 2018. aasta sügisel. Tegemist on esimese riigigümnaasiumiga Harjumaal.

540 õpilasele mõeldud tänapäevane gümnaasiumihoone ehitatakse Harjumaale Viimsi valda Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8 830 ruutmeetrit, ehitusaluse pinnaga 2 500 ruutmeetrit. Planeeritava koolihoone netopind on ligi 4 150 ruutmeetrit.

Rajatav koolimaja on esimene avalik hoone Eestis, kus kandekonstruktsiooniks on valdavas osas valitud CLT ehk ristkihtpuit. Puit on taastuv loodusvara ning hoonete puidust ehitamise korral paisatakse õhku vähem süsihappegaasi ning kulutatakse vähem fossiilseid kütuseid kui näiteks betoonist ehitiste puhul. On tehtud uuringuid, mis tõestavad, et puidust hoones tunneb inimene ennast paremini.

Viimsi riigigümnaasiumi hoone arhitektuurilahenduse „CLT“ autoriteks on Novarc Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ (Jan Skolimowski, Peeter Loo ja Kaspar Kruuse).

Koolimaja ehitab AS Merko Infra. Ehitustööde maksumuseks on ligikaudu 5,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.