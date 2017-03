FOTOD: Täna allkirjastati Mustamäe kiriku ehitusleping

EELK Konsistooriumis allkirjastati täna SA Mustamäe Kirik ja firma Ehitus5ECO OÜ vahel leping Mustamäe kiriku ehitamiseks aadressile Kiili tänav 9.

Lepingu allkirjastasid sihtasutuse juhatuse liige Taavi Turvas ning ehitusfirma projektijuht ja juhatuse liige Andres Neemre.

2012. aastal sõlmisid Tallinna linn ja EELK lepingu, millega anti EELK-le õigus linna omandis oleva Kiili tn 9 maa kasutamiseks, et ehitada sellele kirik. 2013. aastal viidi läbi kirikuhoone arhitektuurikonkurss, mille võitis Karisma Arhitektid OÜ tööga „Fiat Lux”, teatas Raepress.

Rajatavasse hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega.

„Tallinna linnaosad on kirikute kohapealt ebavõrdses olukorras — peaaegu kõik luteri kirikud on koondunud kesk- ja vanalinna, teistes linnaosades, kui Nõmme välja arvata, kirik puudub,” rääkis EELK peapiiskop Urmas Viilma. „Mustamäele kiriku ehitamisega oleme niisiis astunud suure sammu edasi. Kirikul on alati olnud ja on ka täna kaks ülesannet: sõna kuulutamine ja inimeste teenimine. Kui need on tasakaalus, siis ei jää kirikud tühjaks, olgu ajad ja ajastud, missugused tahes.”

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas meenutas, et möödunud aasta septembris allkirjastasid Tallinn, EELK Konsistoorium ja Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus SA Mustamäe Kirik asutamislepingu. „Nüüd oleme niikaugel, et kirikuhoone ehitustööd võivad alata — see on ajalooline moment. Esialgse arvestuse kohaselt on ehitise kogumaksumus 2,5 miljonit eurot ja Tallinn on lubanud ehitust toetada 50 protsendi ulatuses,” kinnitas Aas.

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul plaanitakse kirikule nurgakivi panna juunis ja lootuste järgi saab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 2018. aastal tähistada juba Mustamäe uues kirikus.

Mustamäe kiriku ideekonkurss toimus 2013. aastal ja kirikukompleksile parimaks arhitektuurseks lahenduseks valiti töö nimega Fiat Lux. Võidutöö autoriteks on arhitektid Risto Parve, Kai Süda, Martin Kinks, Margit Valma ja arhitektuuriteadlane Mait Väljas (Karisma arhitektid OÜ).