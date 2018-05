FOTOD | Tammsaare teel pandi kinni ohtlik vasakpööre ja piirati kiirust

Ajutiselt on suletud vasakpööre, millega Järvevana teelt Mustamäe suunas liikunud autod said keerata otse Tammsaare ärikeskuse ja K-Rauta poe juurde viivale teele. Nüüd tuleb sõita paarsada meetrit edasi ja teha seejärel tagasipööre Tammsaare tee ja Rahumäe tee ristmikult.



Samuti on samas piirkonnas ajutiste liiklusmärkidega kiirust piiratud. Mustamäelt Järvevana teele sõitvad autod said peale Rahumäe tee ristmiku läbimist varem kohe 70 km/h sõitma hakata. Nüüd tuleb neil oodata, kuni nad mööduvad Tammsaare ärikeskuse sissesõidust ja seejärel algab 70 ala.

Teises sõidusuunas, mis viib Järvevana teelt Mustamäele, on ajutiselt piiratud sõidukiirust 70 km/h 50 peale alates Sõjakooli bussipeatusest.

Rüütlemaa ütles, et transpordiamet kaalub sellele lõigule elektrooniliste liiklusmärkide seadmist, mis muudavad lubatud sõidukiirust vastavalt kellaajale. Rüütelmaa rääkis, et teatud kellaaegadel peaks kiirus olema 50 ja teatud kellaaegadel võib see olla 70. Kuna see sõltub autode hulgast ja ka nende iseloomust, ehk kui palju on busse ja veoautosid, siis on see eri päevadel erinev ja seega on vaja liiklusmärke, mis reguleerivad paindlikult kiirust.