FOTOD | Tallinnas võib tänasest näha moodsat täiselektrilist bussi

"Hakkame katsetama täis-elektrilist linnabussi Solaris Urbino 12 Electric," ütles Tallinna Linnatranspordi AS-i juht Enno Tamm. "Testsõidud vältavad eri liinidel kolm nädalat."

Bus of the Year 2017 tiitliga hinnatud Poola tootja kaheteljeline sõiduk näeb välja nagu linnaliini tavabuss, kuid õhusaastega võitlemise nimel peaks olema tulevikutegija. "Selliste tulevikubusside turul on praeguseks suudetud ehk kokku sadakond neist maha müüa," ütles Tamm. "Tehnoloogia peab veel arenema. Kuid diislile on alternatiivi vaja ja seda kogu maailmas teadlased praegu otsivadki."