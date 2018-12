FOTOD | Tallinnas tähistati juudi valguspüha hanuka algust

Hanuka tähistamiseks kogunes Eesti juudi kogukond Tallinna sünagoogi ja Juudi Kooli ühisele hoovile, kus külmakraade trotsides tantsiti ning tähistati koos püha algust.

Iga aasta novembri ja detsembri lõppude vahel tähistavad juudid üle kogu maailma oma valguse ja imede püha hanukat. Hanuka (inglise keeles Hanukkah) on liikuv püha – sellel aastal peetakse seda 2. kuni 9. detsembrini.

Tegemist on ainsa juutide pühaga, mil pole piiblilist tagapõhja. Hanuka on kaheksa päeva kestev juudi tuledepüha. See talvine püha tähistab juutide võitu aastal 164 e.m.a. Siiski ei meenutata hanukal ehk templipühitsemise pühal juutide sõjalist edu, kuna judaism ei luba pühitseda sellise lahingu võitu, kus langes inimesi. Meenutatakse hoopis õli-imet.

Legendi kohaselt kästi Süüria kuninga Antiochuse valitsemise ajal juutidel loobuda oma jumalast, usust, tavadest, uskumustest ning neilt nõuti Kreeka jumalate kummardamist. Kui paljud seda ka tegid, siis mitmed keeldusid. Üks keeldujatest oli Juudas Makkabeus.

Juudas ning tema neli venda lõid oma armee ja valisid oma nimeks Makkabeus, mis tähendab haamrit. Pärast kolme aastat võitlust õnnestus Makkabeusedel lüüa süürlased Juudamaalt välja ning nad said tagasi oma templi Jeruusalemmas. Makkabeused soovisid templist ning eemaldada sealt vaenlase püstitatud kujud ja sümbolid. Kislevi kuu 25. päeval sai töö valmis ning tempel pühitseti taas sisse.

Kui Juudas ja tema järgijad tahtsid süüdata igavest tuld ehk N’er Tamidi, ei leidnud nad kuskilt lambiõli. Siiski pärast pikka otsimist leidsid nad templi ühest kambrikesest väikese koguse õli, mis oleks aidanud üheks õhtuks. Imekombel aga läitis see pisike topsike tuld kaheksa ööd ehk seni kuni juudid leidsid õiget õli, mida templis sai kasutada.