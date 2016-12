FOTOD: Tallinnas sõidab täna jõulutramm

Tallinnas sõidab jõulude ajal jälle jõulutramm.

Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on ettevõttel heaks tavaks pühade eel Jõuluvanaga kokku leppida, et taat huvilistele lustisõitu teeks. „Jõuluvana on juba aastaid Tallinna Linnatranspordi AS-i hingekirjas, sest eks see meie ühistransport ole ju samuti otsekui jõulumuinasjutt – aasta ringi linlastele tasuta,“ ütles Tamm.



Tasub salmid selgeks õppida ja trammile kiirustada, sest tublidele lastele teeb Jõuluvana pai ning usinad salmilugejad saavad kommi.

Kaunistatud ja meeleolukas jõulutramm sõidab järgmistelt:

22. detsember

Kell 9:45 TONDI – KADRIORG

Kell 10:15 KADRIORG – TONDI

23. detsember

Kell 12:00 TONDI - KADRIORG

Kell 12.25 KADRIORG – TONDI

24.detsember

I RING

Kell 11:00 TONDI – KADRIORG

Kell 11:25 KADRIORG – TONDI

Kell 11:50 TONDI – ÜLEMISTE

Kell 12:20 ÜLEMISTE – TONDI

II RING

Kell 13:00 TONDI – KADRIORG

Kell 13:25 KADRIORG – TONDI

Kell 13:50 TONDI – ÜLEMISTE

Kell 14:20 ÜLEMISTE – VANA - LÕUNA