FOTOD | Tallinnas Pirita kalmistul lükatakse vanu haudu tasaseks ja juuritakse välja võsa

Tallinnas Pirita kalmistul lükkas traktor täna tasaseks vanu haudu ja käis võsa väljajuurimine. Tallinna Kalmistute juhataja kinnitusel on tegemist juba mullu alanud korrastustöödega.

Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas ütles Delfile, et tööde käigus juuritakse välja võsa ja ülekasvanud sirelipõõsaste ja toomingate kände.

"Kalmistu oli täiesti võsasse kasvanud. Muidugi ta oli rohelisem ja ilusam, aga me ei saa lubada, et kalmistu võsasse kasvab ja hüljatakse sellepärast," ütles Taevas.

"Kuna seal valdavalt on mahajäetud hauad ja mitte äsja maha jäetud, vaid aastakümneid tagasi, siis nendega lihtsalt ei olegi muud teha, kui need tuleb teha hoolduskõlbulikeks," sõnas Taevas. "See tähendab, et võsa sealt maha võtta ja rajada sinna muru asemele, mida saab niita ja hooldada," rääkis ta.

Taevase sõnul on valdav osa kalmistu külastajatest tänulikud, et lõpuks ometi võeti kalmistu korrastamine käsile.