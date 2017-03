FOTOD: Tallinnas on visiidil 24-liikmeline Valgevene pealinna delegatsioon

Tänasest reedeni on Tallinnas ametlikul visiidil Valgevene delegatsioon, seda Lasnamäe ja Minski linna Partisanski rajooni mullu suvel sõlmitud koostööleppe raames.

Täna võõrustasid külalisi Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva ja Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. Minski linna esindajad tulid otsima koostöövõimalusi ning vahetama kogemusi kultuuri- ja ärivaldkonnas, teatas Lasnamäe linnaosa valitsus.

Valgevene delegatsiooni koosseisus on 24 liiget, nimekirjas on nii Minski administratsiooni esindajad, näiteks Minski linna Partisanski rajooni administratsiooni juhi asetäitja Deniss Kapitan ning Minski abilinnapea Andrei Domoratski, kui ka ärimehed. Täna külastas Minski delegatsioon Lasnamäe linnaosa valitsust, kus linnaosavanem Maria Jufereva tutvustas linnaosa selle aasta plaane. Seejärel siirdusid valgevenelased Tallinna linnavalitsusse, kus neid võõrustas abilinnapea Arvo Sarapuu.

„Mul on väga hea meel, et linna suurim linnaosa loob suhteid rahvusvahelisel tasandil. Meil on Valgevenega palju ühist ning koostööleppe kahe omavalitsuse vahel annab võimaluse luua ja arendada ärisuhteid Eesti ja Valgevene vahel," ütles abilinnapea Arvo Sarapuu.

„Minski delegatsiooni koosseisus on palju ärimehi, kelle eesmärk on luua häid suhteid ja ärikontakte meie linna esindajatega. Meie esindajad on valitud nii, et oleks võimalik kohe luua otsekontakt. Tean, et kohtumise esimestel tundidel olid tehtud kahe poole vahel kindlad sammud kootöölepingute sõlmimiseks," lisas Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Minski linna delegatsioon viibib Tallinnas reedeni, külalistel on plaanis külastada Tallinna transpordiametit, linna ettevõtteid ja sõlmida koostöölepinguid pealinna ärimeestega.