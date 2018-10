FOTOD | Tallinnas on laeval ikka lõksus viis meremeest. Osa meeskonnakaaslasi pääses koju, kuid viimased laevale jäänud on meeleheitel

Sadamas seisab kaks laeva, Masali ja Bozdag, mille meeskonnad pole palka saanud juba kuid - Masali meeskond alates veebruarist ja Bozdagi oma aprillist.

"Meie lepingud on lõppenud, kuid ettevõttel on silmnähtavalt ükskõik. Võib-olla oligi neil algusest peale plaan kohustused täitmata jätta. Kõik ettevõtte esindaja lubadused on valmistanud vaid pettumuse. Ajakirjanduses meie probleemist avaldatud artiklite ilmumisest ja nelja meeskonnaliikme kojujõudmisest saadik ei ole midagi muutunud,” kirjeldab olukorda Bozdagi kokk Pavel Turomša.

Meremehed kardavad, et laevale jäänute saatus enam kedagi ei huvita. Turomša sõnul on laeval vangisolek nad viinud depressiooni ja lootusetuse tundeni. „Tunneme ennast moodsa aja orjadena. Meie peredel on tohutud majanduslikud raksused ja me ei saa neid aidata, kuna ettevõte keeldub meile üle kandmast isegi osa võlgu olevat raha,” märgib ta.

Olukord on varasemaga võrreldes veelgi halvenenud, kuna ees ootavad külmad ilmad. Bozdagi mehhanik Aleksei Volosevitši sõnul pole neil ei toidumoona ega kütet. Sooja saavad meremehed vaid väikestest elektriradiaatoritest, millest suurt abi ei ole. Vaid viis laevale jäänud meeskonnaliiget ei suuda mootoreid käigus hoida.

Ka laevale jäänud meremehed on nüüd valmis äärmuslikud vahedid kasutusele võtma ja näljastreigi välja kuulutama.