FOTOD: Tallinnas käis helikopter, millega põgenes Kiievist Ukraina ekspresident Viktor Janukovõtš

Kolme aasta eest põgenes Ukraina president Viktor Janukovõtš Kiievist, sest sajakonna meeleavaldaja tapmise tõttu oli Kiievisse jäämine muutunud tema jaoks liiga ohtlikuks. Põgenemiseks kasutatud kopter käis pühapäeval Tallinnas, kus seda pildistati.

Janukovõtš põgenes Ukraina õhuväe kopter AgustaWestland AW139 pardal. Praegu elab Janukovõtš Venemaal.

Eelmisel aastal tuli uudis, et kopter pandi müüki. Müügiinfo kohaselt on kopteri reisijateistmed seatud VVIP (very very important person) seadistuse järgi, lisaks on salong täis mitmesugust meelelahutus- ja mugavusvarustust.

Pärast müüki on kopterit nähtud nii Helsingis kui Tallinnas. Samuti on teada, et Helsingist on kopter lennanud Venemaale.